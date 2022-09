Ex-Mitarbeiter muss ins Gefängnis: Welche Lehren zieht die Stadt daraus?

Lokal Wegen ganz viel Lug und Trug muss ein Ex-Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm jetzt ins Gefängnis. Im Rathaus wurden nach dem Vorfall "sensible Prozesse" umgestellt - und was noch?

"Dreist ohne Ende" und eine "Riesensauerei" nannte es der Richter, was ein Ex-Mitarbeiter der Stadt Neu-Ulm angerichtet hat. Er zockte Geld im Wert von mehr als 12.000 Euro ab, fuhr jahrelang ohne Führerschein Auto und fälschte massenhaft Zeugnisse. Auch für seine Bewerbung. Anderswo war das gleich aufgefallen, der Stadtverwaltung nicht sofort. Am Mittwoch wurde der 37-Jährige verurteilt, er muss ins Gefängnis. Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion im Rathaus, welche Lehren aus dem Vorfall gezogen wurden, wurde wie folgt beantwortet.