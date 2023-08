Neu-Ulm

Ex-Opti-Wohnwelt: "Ein sinkendes Schiff" – und bald entstehen Wohnungen?

Der Schriftzug von Opti-Wohnwelt ist längst weg. Mit dem Auszug des großen Möbelhändlers ist es leer geworden an der Borsigstraße 15 in Neu-Ulm.

Plus Kommenden Monat stehen sich Opti-Wohnwelt und der Besitzer der Immobilie in Neu-Ulm vor Gericht gegenüber. Eine Lösung des Problems ist dennoch in weiter Ferne.

Die große Leere ist zum Dauerzustand geworden in der "Welt des Wohnens" in der Neu-Ulmer Borsigstraße. Wie es weitergeht, soll am 28. September in Zimmer 35 vor der Zivilkammer des Memminger Landgerichts geklärt werden. Bis dahin - und wahrscheinlich Monate darüber hinaus - passiert nichts, was den weitgehend trostlosen Zustand ändert. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert vorsorglich einen offenen Diskussionsprozess über die Zukunft des Areals.

"Schauen Sie sich doch um", sagt der Chef einer der letzten vermieteten Parzellen in der 110.000 Quadratmeter großen Immobilie auf die Frage, wie es denn so läuft. Kein Mensch ist in seinem Geschäft, beim Nachbarn sieht es genauso aus. Gerne würde der den Standort verlassen, doch der Mietvertrag läuft. "Das ist ein sinkendes Schiff." Seinen Namen möchte er lieber nicht veröffentlichen. Schließlich habe er eine Geschäftsbeziehung mit der Hallmann-Holding, dem Besitzer der Immobilie. Dass der Prozess Ende kommenden Monats eine Wende zum Guten bringt, glaubt er nicht.

