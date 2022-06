Ex-Partner nötigt und schlägt Frau

Mehrere Menschen kommen einer 26-Jährigen in Neu-Ulm zu Hilfe, als deren Ex-Freund sie schlägt und nötigt. Doch wer sind die Frauen und Männer mit Zivilcourage?

Die Polizei sucht nach den couragierten Menschen, die eine 26-Jährige am Montagnachmittag in Neu-Ulm vor ihrem aggressiven Ex-Partner gerettet haben. Dieser hatte die Frau genötigt und geschlagen.

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr traf sich das frühere Paar an der Einmündung Schubertstraße / Steinhäuleweg zu einer Aussprache. Dabei wurde die 26-Jährige von ihrem ehemaligen Lebensgefährten genötigt und geschlagen. Der 24-jährige Mann soll immer wieder versucht haben, seiner früheren Lebensgefährtin die Füße wegzuziehen, um sie so zu Fall zu bringen. Gleichzeitig hielt er die Frau an den Schultern fest und redete in aggressiver Art und Weise auf sie ein.

Mehrere Passantinnen und Passanten kamen der 26-Jährigen zu Hilfe. Eine blondhaarige Frau verwickelte den 24-jährigen Aggressor in ein Gespräch, sodass die 26-Jährige in ein Auto steigen und flüchten konnte. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen und Zeuginnen des Vorfalles, insbesondere die Personen, die der Frau zu Hilfe kamen, sich unter der Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)