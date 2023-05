Neu-Ulm

vor 17 Min.

Ex-Verschwörhaus zieht in Ex-Sport-Sohn: Was bringt das für Neu-Ulm?

Seit 2019 steht das frühere Sport-Sohn-Stammhaus in Neu-Ulm weitgehend leer, für die nächsten zwei Jahre ist es an zwei Vereine vermietet.

Plus Die Partnerschaft zwischen der Stadt Ulm und den Ehrenamtlichen der Digital-Community endete im Streit. So könnte es in Neu-Ulm laufen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Ulm ist stolz auf die Ideen und Projekte, mit denen die Digitalisierung zum Wohl der Bürger in der Stadt eingesetzt wird. Im Verschwörhaus am Weinhof haben Stadt und Ehrenamtliche lang gemeinsam an diesem Ziel gearbeitet. Dann kam es zum Streit, der sogar vor Gericht führte. Nun ist der Verein, der sich nicht mehr Verschwörhaus nennen darf, auf die andere Donauseite ins frühere Sport-Sohn-Stammhaus umgezogen. Was bedeutet das für Neu-Ulm? Und wie ist zu werten, dass mit dem Haus der Nachhaltigkeit ein weiterer Verein in der Augsburger Straße Platz gefunden hat?

Temporärhaus und Haus der Nachhaltigkeit ziehen in Ex-Sport-Sohn

Die Stadt Neu-Ulm sieht mehrere positive Aspekte. Die angekündigte Belebung des ehemaligen Sportgeschäfts als Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kreativität sei eine Chance für das kulturelle und soziale Leben in der Innenstadt, teilt Stadtsprecherin Sandra Lützel mit. Mit dem Haus der Nachhaltigkeit (HdN) stehe die Stadt bereits seit der Gründung vor zwei Jahren in engem und gutem Austausch. Man begrüße, dass der Verein nach längerer Suche "Räumlichkeiten mit großem Entfaltungspotenzial in der Innenstadt" gefunden habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen