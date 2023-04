Exhibitionist belästigt Frau in der Nähe des Wirtshauses Silberwald

Eine 29-Jährige sieht auf dem Nachhauseweg in Neu-Ulm einen Mann, der sich vor ihr entblößt. Die Polizei fahndet vergeblich nach dem Unbekannten.

Ein Exhibitionist ist am Samstag im Illerholzweg in Neu-Ulm in der Nähe der dortigen Gaststätte Silberwald aufgetreten. Dies wurde der Neu-Ulmer Polizei am Nachmittag gemeldet. Eine 29-jährige Frau war auf dem Heimweg, als sie einen teilweise entkleideten Mann entdeckte, der sich selbst befriedigte. Sie verständigte die Polizei, was der Exhibitionist wohl mitbekam und die Flucht ergriff. Eine Fahndung mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Polizeistation Senden nach dem bislang unbekannten Täter blieb erfolglos.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Täter um einen Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln. Er trug Sportbekleidung und war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)