Exhibitionist bricht Verkäuferin in Neu-Ulmer Bäckerei die Nase

Exhibitionistische Handlung, Beleidigung und eine gebrochene Nase halten in Neu-Ulm die Polizei in Atem.

Schlimme Szenen haben sich am Samstag in Neu-Ulm abgespielt. Gegen 6.45 Uhr wurde bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West eine randalierende Person in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm gemeldet.

Der Randalierer erschien in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße gegen 6.45 Uhr, ohne Hose und Unterwäsche bekleidet, auf dem Parkplatz der Bäckerei und führte nach Polizeiangaben dort sexuelle Handlungen an sich aus. Als er den Verkaufsraum der Bäckerei des Penny-Marktes und den Personalbereich der Filiale betreten wollte, stelle sich ihm eine Angestellte der Bäckerei in den Weg. Der Mann schlug hierauf der Angestellten mit der Faust stark ins Gesicht, wodurch diese eine Nasenfraktur erlitt. Nachdem er zunächst im Laden randaliert hatte, griff er einen weiteren Kunden mit Schlägen und Tritten an und führte wiederum sexuelle Handlungen an sich aus, welche deutlich sichtbar für weitere Geschädigten waren.

Mann bricht in Neu-Ulm Verkäuferin die Nase

Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm versuchte der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer Flucht im Bereich der Schwabenstraße widerstandslos festgenommen werden. Die geschädigte Bäckereiverkäuferin wurde zur weiteren Behandlung in die Donauklinik verbracht.

Der verwirrte Mann wurde in ein psychosomatisches Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der exhibitionistischen Handlung, der Körperverletzungsdelikte sowie zahlreicher Beleidigungen. (AZ)