Neu-Ulm

vor 28 Min.

Explosion und Brand in der Reuttier Straße: Was die Feuerwehr zur Ursache sagt

Lokal Ein Pritschenwagen der Straßenbauer wird in der Reuttier Straße in Neu-Ulm zum Raub der Flammen. Die Brandursache ist auch für die Feuerwehr ungewöhnlich.

Von Michael Kroha

Nachdem die Feuerwehr mit dem Löschen fertig war, blieb vom Fahrzeug nicht mehr viel übrig: Ein Pritschenwagen ist am Donnerstag in der Reuttier Straße in Neu-Ulm komplett ausgebrannt. Der 37-jährige Fahrer, ein Straßenbauer, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. "Als wir kamen, sind gerade die Reifen zerknallt", berichtet Michael Berthold, der Einsatzleiter der Neu-Ulmer Feuerwehr. Der Wagen stand da bereits in Vollbrand. Die Ursache dafür ist keineswegs alltäglich, Feuerwehrleute warnen.

