Neu-Ulm

vor 38 Min.

Fahrer umfährt geschlossene Schranke: Zug zerfetzt Transporter

Ein Zug hat in der Nacht auf Sonntag einen Kastenwagen erfasst. Trotz einer Notbremsung brauchte der Zug knapp 300 Meter bis zum Stillstand.

Lokal Ein Mann umkurvt eine geschlossene Bahnschranke, ein Zug zerfetzt seinen Transporter. Mit einer Wärmebildkamera sucht die Polizei mögliche weitere Opfer.

Von Thomas Heckmann

Schwer verletzt wurde in der Nacht auf Sonntag ein 33-jähriger Fahrer eines Transports bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Neu-Ulm. Der Mann hatte zuvor die geschlossenen Schranken umkurvt, ein Zug erfasste sein Fahrzeug. Weitere Verletzte gibt es nicht, der Schaden ist aber enorm, und die Beeinträchtigungen waren stundenlang zu spüren.

