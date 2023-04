Fahrer wird ohnmächtig: Unfall nach Kreislaufproblemen in Neu-Ulm

In der Meininger Allee in Neu-Ulm wird ein Transporter-Fahrer ohnmächtig. Es kommt zum Unfall.

Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Transporters hat aufgrund von Kreislaufproblemen am Mittwoch in Neu-Ulm einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Der Mann wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 39-Jährige gegen 13.19 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter in der Meininger Allee in östliche Richtung unterwegs. Wegen Kreislaufproblemen wurde er kurzfristig ohnmächtig und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen streifte er zwei geparkte Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen in Höhe von circa 3500 Euro. (AZ)