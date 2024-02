Fahrradfahrer stoßen zusammen: Zwölfjähriger stürzt und verletzt sich

An der Memminger Straße in Neu-Ulm kollidieren zwei Radfahrer. Einer wird verletzt, der andere fährt einfach weiter.

Bei einem Fahrradunfall an der Memminger Straße in Neu-Ulm ist am Freitagmittag ein Kind verletzt worden. Laut Polizei überquerten der Zwölfjährige und ein weiterer Radfahrer gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung zur Albert-Schweizer-Straße die Fahrbahn der Memminger Straße und kamen sich entgegen, wobei der Junge in östliche und der andere Radler in westliche Richtung fuhren. Auf der Querungshilfe kam es zum Zusammenstoß. Der Zwölfjährige stürzte und verletzte sich leicht.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Der andere Radfahrer soll in unbekannte Richtung weitergefahren sein, ohne anzuhalten, so die Polizei. Nach Angaben des Jungen ist der Mann etwa 50 bis 60 Jahre alt, hat dunkles Haar und trug keinen Helm. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)