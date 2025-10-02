Fallrohre am Edwin-Scharff-Haus gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Am Edwin-Scharff-Haus in der Silcherstraße in Neu-Ulm sind Fallrohre entwendet worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits im Zeitraum von Freitag, 5. September, 13 Uhr, bis Donnerstag, 11. September, 13 Uhr. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fallrohr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis