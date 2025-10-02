Icon Menü
Neu-Ulm: Fallrohre am Edwin-Scharff-Haus gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Tat hat sich schon vor ein paar Tagen ereignet. Der oder die Täter sind aber bislang nicht bekannt.
    Am Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm sind Fallrohre gestohlen worden.
    Am Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm sind Fallrohre gestohlen worden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Am Edwin-Scharff-Haus in der Silcherstraße in Neu-Ulm sind Fallrohre entwendet worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben bereits im Zeitraum von Freitag, 5. September, 13 Uhr, bis Donnerstag, 11. September, 13 Uhr. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

