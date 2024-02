Falsch geparktes Auto rettet Mann aus hilfloser Lage

Da hatte die Nachbarin offensichtlich ein gutes Gespür und wählte den Notruf. Der 81-Jährige konnte sich nach einem Sturz nicht mehr selbstständig aufrichten.

Einem 81-Jährigen konnte in Neu-Ulm aus hilflosen Lage gerettet werden, weil sich seine Nachbarin über seinen seit Tagen falsch geparkten Wagen wunderte. Die 79-Jährige hatte sich am Montagabend über den Notruf gemeldet und gab an, dass sie sich um ihren Nachbarn sorge. Der würde nämlich bereits seit zwei Tagen mit seinem Auto auf ihrem Stellplatz stehen.

Als eine Polizeistreife an der betreffenden Wohnung des Nachbarn eintraf, stellten die Beamten fest, dass sich jemand in der Wohnung befindet. Weil der Bewohner die Türe aber nicht öffnete und davon ausgegangen werden musste, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, wurde die Feuerwehr Neu-Ulm zur Türöffnung hinzugerufen.

In der Wohnung konnte schließlich der 81-jährige Wohnungsinhaber angetroffen werden. Der gab an, dass er sich nach einem Sturz nicht mehr selbstständig aufrichten konnte. Zum Zeitpunkt seines Sturzes hatte er seinen Hausnotruf unerreichbar auf einem Sideboard liegen. Nach kurzer medizinischer Versorgung verblieb der Mann in seiner Wohnung. (AZ)