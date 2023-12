Falsch verstandenes Lachen: Mann attackiert Mitbewohner mit Messer

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Pfuhl geht ein Mann mit einem Messer auf seinen Mitbewohner los. Der Auslöser des Angriffs war ein Missverständnis.

Ein 28-jähriger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Pfuhl hat Freitagnacht wegen eines Missverständnisses versucht, einen anderen Bewohner mit einem Messer zu verletzen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums eine Bedrohungslage mit Messer in der Gemeinschaftsunterkunft gemeldet, woraufhin mehrere Streifenbesatzungen der bayrischen Polizei und des Polizeipräsidiums Ulm ausrückten.

Angreifer in Pfuhl interpretierte das Lachen seines Mitbewohners falsch

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 28-jähriger Bewohner wohl das Lachen eines anderen Bewohners falsch interpretiert hatte und diesen daraufhin mit einem Messerhieb in Richtung des Kopfes verletzen wollte. Der 28-Jährige konnte glücklicherweise von einem weiteren Bewohner zurückgezogen werden, weshalb bei dem Angriff niemand verletzt wurde. Die Polizisten nahmen den Angreifer vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Test ergab, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille hatte. Ob der Mann einem Richter vorgeführt wird oder in Untersuchungshaft kommt, sollte laut Polizei noch am Samstag entschieden werden. (AZ)