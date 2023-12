Falsche Polizisten stehlen 86-jährigen Rentnerin 500 Euro

Ein Mann und eine Frau geben sich als Beamte aus und verschaffen sich so Zutritt zum Haus einer Neu-Ulmerin. Als sie weg sind, fehlt Bargeld aus einer Mappe.

Eine 86-jährige Frau ist in Neu-Ulm von falschen Polizisten bestohlen worden. Am Freitag gegen 15 Uhr klingelten die angeblichen Beamten in Zivil an ihrer Tür, und erkundigten sich nach Wertgegenständen, da angeblich in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Statt eines Dienstausweises zeigten die Frau und der Mann, die sich als Angehörige der Kriminalpolizei ausgaben, lediglich einen frei verkäuflichen Polizei-Patch vor, also ein Abzeichen.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

In Anwesenheit der angeblichen Polizeibeamten schaute die Rentnerin nach ihren Wertgegenständen und ging hierfür zeitweise allein ins Obergeschoss ihres Hauses. Nachdem die mutmaßlichen Betrüger das Haus wieder verlassen hatten, stellte die Anzeigenerstatterin fest, dass circa 500 Euro Bargeld aus einem Ledermäppchen fehlten, das sie zuvor im Beisein der Täter überprüft hatte. Vermutlich wurde das Bargeld entwendet, als sich die Dame im Obergeschoss aufhielt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 0731/8013-0. (AZ)