Neu-Ulm

vor 48 Min.

Falscher Notruf: "Meiner Schwester haben sie den Kopf abgeschnitten"

Lokal Mit hanebüchenen Horror-Storys löst ein Mann in Neu-Ulm zwei Polizeieinsätze im Nuißlheim aus. Das kommt ihn nun vor Gericht teuer zu stehen.

Von Michael Ruddigkeit

Schwer betrunken war ein Bewohner des Nuißlheims in Neu-Ulm, als er per Notruf die Polizei um Hilfe bat, einmal nachts und einmal vormittags. Beim ersten Mal schilderte er am Telefon, dass seiner Frau die Hand abgeschlagen werde. Beim zweiten Vorfall wurde es noch heftiger: "Meiner Schwester haben sie den Kopf abgeschnitten, und jetzt wird sie eingekocht", sagte er dem verdutzten Mitarbeiter der Leitstelle.

