Falschfahrer auf B10 in Neu-Ulm: Ortsunkundiger ließ sich von Beifahrerin navigieren

Hoppla, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert: Auf der B10 in Neu-Ulm war ein Falschfahrer unterwegs. Er fuhr auch erst mal unbeirrt weiter.

Auf der B10 in Neu-Ulm ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, habe sich der ortsunkundige 36-Jährige von seiner Beifahrerin navigieren lassen.

Demnach fuhr der Mann die Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte in falscher Richtung auf die B10 auf, um in Richtung Ulm zu fahren. Mehrere Autofahrer hätten abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Unbeirrt hiervon sei der Mann rund einen Kilometer weitergefahren.

Falschfahrer hält kurz vor Adenauer Brücke und wendet

Kurz vor der Adenauer Brücke soll er auf der Fahrbahn angehalten haben, um dann in mehreren Zügen zu wenden und in Richtung Wiblinger Straße von der Bundesstraße abzufahren. Auch hier mussten Autofahrer teilweise zum Stillstand abbremsen, so die Polizei.

Den 36-Jährigen, der erst seit rund sechs Wochen die entsprechende Fahrerlaubnis besitzen soll, hielten Beamte der Ulmer Polizei noch an der Abfahrt zur Wiblinger Straße an. Verkehrsteilnehmer, die die Falschfahrt beobachtet haben, bremsen mussten beziehungsweise gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08221/919-311 zu melden. (AZ)