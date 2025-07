Familie geht auf Diebestour: Eine Mutter und ihre drei Kinder stehlen Waren im Wert von 400 Euro

Eine dreiste Familiendiebesbande ist am Samstag in Neu-Ulm aufgeflogen. Am Nachmittag wurde der Polizei ein Ladendiebstahl gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine 40-jährige Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von zehn, 13 und 17 Jahren in einem Neu-Ulmer Lebensmittelgeschäft und alle packten munter Waren im Wert von insgesamt knapp 400 Euro in mitgebrachte Einkaufstrolleys.

Mit den vollgepackten Trolleys verließen die Kinder den Laden über den Eingangsbereich, ohne jegliche Ware zu bezahlen. Der hinzugekommene Ladendetektiv, der die gesamte Tat auf der Videoüberwachung verfolgte, konnte die drei Kinder kurzzeitig festhalten, bis die hinzugekommene Mutter diese losriss und den Ladendetektiv körperlich anging. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife konnte die Mutter festgehalten und ein Großteil der Beute einbehalten werden. Die restliche Beute hatte die Mutter ihren Kindern übergeben. Letztere versuchten kurzzeitig noch, die Mutter durch Spucken und Kratzen aus den Griffen des Detektivs zu befreien, flüchteten dann aber.

Die Mutter wurde vorläufig festgenommen

Da die 40-jährige Mutter aus Südosteuropa nach ersten Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde sie vorläufig festgenommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte ein möglicher Aufenthaltsort der Kinder ausfindig gemacht werden. Nach der Erwirkung und Umsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses konnten die drei flüchtigen Täter und ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden, so die Polizei. Das restliche Diebesgut war zwischenzeitlich verspeist.

Da sich herausstellte, dass die Familie an der besagten Örtlichkeit tatsächlich wohnhaft ist, wurde die 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Mutter und ihren 17-jährigen Sohn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls. (AZ)