Neu-Ulm

11:30 Uhr

Farben knallen: Jacoba van Heemskercks Kunst im Edwin-Scharff-Museum

Plus Das Edwin-Scharff-Museum zeigt Werke einer der eigenwilligsten Künstlerinnen-Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts: Jacoba van Heemskerck.

Von Dagmar Hub

Die Farben knallen. Und vielleicht ist es genau das, was man in diesem Moment braucht, vermutet Helga Gutbrod, Leiterin des Edwin-Scharff-Museums. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Den Haag, mit der Kunsthalle Bielefeld und mit den Museen Stade hat Helga Gutbrod Werke der Avantgarde-Künstlerin Jacoba van Heemskerck nach Neu-Ulm geholt. Die fünf Ausstellungsräume sind klug so aufgebaut, dass die stärkste Intensität im letzten Raum auf die Besucher wartet.

