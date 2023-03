Faszinierende Kunst: Petruskirche zeigt den Tanz mit dem Tod

Plus Der Totentanzzyklus des Augsburger Künstlers Georg Bernhard ist in der Petruskirche Neu-Ulm zu sehen. Bernhard wirft einen aktuellen Blick auf ein altes Motiv.

Der Totentanz mag eine heute etwas anachronistische Spielwiese der Kunst sein, doch er hat ungebrochene Aktualität – und ein weltweites Netz von Kennern und Könnern, die sich diesem Thema widmen. Entstanden um die Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Pest wütete und binnen kurzem ganze Landstriche entvölkerte, kamen Dichtungen wie auch Bilder auf, die den Tod als tanzendes Gerippe zeigten, das die Lebenden ins Totenreich führt. Die Petruskirche zeigt zeitgenössische Interpretationen von Totentanzszenen von Georg Bernhard.