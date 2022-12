Faust mal anders: Wie geht es eigentlich Mephisto?

Das Theater Luftschloss wirft einen neuen Blick auf Goethes berühmtes Drama und erzählt die Geschichte aus Mephistos Sicht - ein gelungener Kniff.

Wo bleibt denn da der Respekt? Das Allerhöchste, das Heilige schlechthin, Schöpfer des Himmels und der Erde... Die Mitarbeiterschaft spricht lakonisch nur vom Alten! Irgendwie scheint in den göttlichen Sphären ohnehin alles drunter und drüber zu gehen. Erzengel Michael (Antje Feldkamp-Rembeck) fühlt sich verkannt, Kollege Raphael (René Schmid) ist sowieso etwas nah am Wasser gebaut und vom gefallenen Bruder ganz zu schweigen. Das Neu-Ulmer Theater Luftschloss hat bei Goethes Tragödie und Lieblingslektüre aller Oberstufler die Perspektive gewechselt: Nicht der unzufrieden unersättliche Theoretiker Faust (Thomas Pelikan) steht im Mittelpunkt der Geschichte, sondern eben dessen teuflischer Gegenpart Mephisto.

Das Böse ist omnipräsent

Dieser zeigt sich von Beginn an in einer Ausgeburt an Schizophrenie in gar dreierlei Gestalt. Herrlich die jugendlichen Darsteller Annelie Köhler, Sina Potrykus und Tybalt Landouzy. Faust der Getriebene, in Auerbachs Keller sowie beim Hexensabbat, die Handlung ist wohlbekannt. Und dennoch ist das Böse omnipräsent, nicht nur der Pudel verfolgt Faust. Es neigt mitunter dazu, sich zu widersprechen und zitiert dabei den Dichter: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und das Gute schafft.

Gott (meistens schweigend mit eindrucksvoller Mimik: Daniel Krämer) verzweifelt an den Machenschaften der höllischen Ausgeburt. Liebe, Freundschaft, wo ist dafür noch Raum? Fausts Assistent Wagner (Sabrina André) reist offenbar nicht nur aus Sorge ihrem Meister hinterher während sich der Doktor mithilfe einer Hexe (ausdrucksstark: Marco Pelz) verjüngen lässt. Doch des Doktors Herz ist entbrannt in das gar nicht so schöne (O-Ton Mephisto) Gretchen (Cem Bassevinc).

Das Theater Luftschloss entdeckt neue Themen im alten Drama

Die Tragödie beginnt ihrem Genre gerecht zu werden. Begleitet wurden die einzelnen Szenen des Stücks durch eingespielte deutsche Popmusik mit Liedern von Karussell, Lotte oder Revolverheld, allesamt passend choreografiert zum Bühnengeschehen. Das Besondere an diesem Stück sei, so erzählt die 15-jährige Darstellerin Sina Potrykus, dass es zwar um den allseits bekannten Klassiker gehe, sich jedoch darüber hinaus gleichzeitig mit Themen beschäftige, die mittlerweile sehr aktuell sind und auch viele Menschen betreffen. Das Mehrgenerationenensemble ist das Herzstück des Theaters Luftschloss im Rahmen seiner professionellen Arbeit mit Laien. Die Darstellerinnen und Darsteller sind zwischen 13 und 63 Jahre alt. Es würden unfassbar viele Altersgruppen gleichzeitig angesprochen, gibt sich Sina Potrykus begeistert.

Es bleibt tatsächlich die Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Gretchen und Faust wurden letztendlich aus ihrem Wahn erlöst, doch wie stehen die Aktien um Mephisto? Der Teufel des Luftschloss-Ensembles unter der Regie von Saskia Hinze und Hanna Pelikan wirkt am Ende aufgelöst, ziellos und einsam. Ist nicht auch er nur auf der Suche nach etwas Zuneigung? Faust erweckt schließlich menschliche Züge im Wesen des Bösen, seine vielleicht größte Tat auf der ewigen Suche.

