FC Burlafingen bekommt neues Kunstrasenfeld – aber erst 2023

Plus Die Burlafinger Fußballer müssen sich weiter gedulden. Ihr Platz soll 2023 erneuert werden. Das alte Spielfeld soll noch ein Jahr lang halten.

Das Kunstrasenspielfeld des FC Burlafingen ist in die Jahre gekommen und dementsprechend verschlissen. Die Sanierung wurde mehrfach verschoben und sollte nach den ursprünglichen Plänen der Verwaltung erst im Jahr 2024 erfolgen. Jetzt geht es doch etwas schneller, wenn auch nicht so schnell wie von den Sportlern erhofft und von der CSU-Fraktion beantragt.