Neu-Ulm feiert 100 Jahre Lebkuchen Weiss: ein Duft von Tradition und Qualität

Neu-Ulm

Lebkuchen Weiss lässt Neu-Ulm duften

Seit 100 Jahren besteht die Lebkuchenbäckerei in Neu-Ulm und hat sich zur stärksten Marke im Saisongeschäft entwickelt. Das wurde jetzt gefeiert. Der Inhaber ist sehr stolz auf den Neu-Ulmer Standort
Von Ronald Hinzpeter
    Die Produktpalette von Lebkuchen Weiss ist groß und wurde bei der Jubiläumsfeier besonders schön präsentiert.
    Die Produktpalette von Lebkuchen Weiss ist groß und wurde bei der Jubiläumsfeier besonders schön präsentiert. Foto: Ronald Hinzpeter

    Die Berliner sind ganz besonders stolz auf das, was sie umweht. Nicht umsonst heißt es in einer sehr bekannten Operettenmelodie von 1904: „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft Duft“. Die Berliner kennen halt die Neu-Ulmer Luft nicht, denn die duftet – je nach Windrichtung – fast ganzjährig nach Advent und Weihnachten. Es sind die würzigen Gerüche von Lebkuchen Weiss. Sie machen seit nunmehr 100 Jahren diese ganz besondere Neu-Ulmer Luft aus, die leider noch darauf wartet, entsprechend besungen zu werden. Nach dem Urteil des Neu-Ulmer Vize-Bürgermeisters Johannes Stingel ist sie „einzigartig“. Gepriesen wurde sie intensiv am vergangenen Freitag, denn da feierte das Traditionsunternehmen Geburtstag mit geladenen Gästen. Die Belegschaft bekommt später ein eigenes Fest.

