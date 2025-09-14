Lebkuchen Weiss lässt Neu-Ulm duften

Die Berliner sind ganz besonders stolz auf das, was sie umweht. Nicht umsonst heißt es in einer sehr bekannten Operettenmelodie von 1904: „Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft Duft“. Die Berliner kennen halt die Neu-Ulmer Luft nicht, denn die duftet – je nach Windrichtung – fast ganzjährig nach Advent und Weihnachten. Es sind die würzigen Gerüche von Lebkuchen Weiss. Sie machen seit nunmehr 100 Jahren diese ganz besondere Neu-Ulmer Luft aus, die leider noch darauf wartet, entsprechend besungen zu werden. Nach dem Urteil des Neu-Ulmer Vize-Bürgermeisters Johannes Stingel ist sie „einzigartig“. Gepriesen wurde sie intensiv am vergangenen Freitag, denn da feierte das Traditionsunternehmen Geburtstag mit geladenen Gästen. Die Belegschaft bekommt später ein eigenes Fest.
