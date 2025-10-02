Eissportanlage am Donaubad startet in Jubiläumssaison – Eintrittspreise steigen

Die Eislaufanlage am Donaubad startet am Freitag, 3. Oktober, in ihre Jubiläumssaison: Die Anlage feiert ihren 50. Geburtstag. Und gleich am ersten Samstag der neuen Saison findet die erste Eisdisco statt.

Seit einem halben Jahrhundert ist die Neu-Ulmer Eissportanlage mehr als nur eine Eisfläche. Sie ist für viele Ulmer und Neu-Ulmer ein beliebter Treffpunkt voller Erinnerungen. „Wir wollen das runde Jubiläum natürlich entsprechend feiern“, sagt Sabine Gauß, Geschäftsführerin der Donaubad GmbH. „Neben 3 großen XXL-Eisdiscos, die bis 24 Uhr gehen werden, wird es in den nächsten Monaten weitere Aktionen für unsere Gäste geben.“ Außerdem finde im Dezember in Zusammenarbeit mit den örtlichen Eissportvereinen eine große Jubiläumsveranstaltung statt.

Deshalb steigen die Eintrittspreise der Eissportanlage am Donaubad

Wegen gestiegener Kosten für Instandhaltung, Energie und Personal hat man sich dazu entschlossen, die Eintrittspreise leicht anzuheben. „Wir glauben sagen zu dürfen, dass wir mit spitzer Feder gerechnet haben und mit einer moderaten Preiserhöhung von jeweils 50 Cent pro Einzelticket nicht zu hoch gegriffen haben. Schließlich soll der Zustand und die Qualität der tollen Anlage weiter erhalten bleiben.“

Die Eiszeiten am Start-Wochenende (während der Vorsaison bis Dezember ist nur die Eishalle in Betrieb): Freitag, 3. Oktober: 12 - 20 Uhr, Samstag, 4. Oktober: 17 – 22 Uhr, Eisdisco 19 – 22 Uhr, Sonntag, 5. Oktober: 10 – 16 Uhr. (AZ)