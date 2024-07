Neu-Ulm bekommt ein Weinfest: Das planen die Veranstalter

In Ulm genießt das Weinfest schon lange Beliebtheit. Dahinter stecken die Gastronomen Oliver Loser (Wirtshaus Brezel), Michael Freudenberg (Klosterhof Wiblingen) und Michael Speiser (Speiser Events). Seit 18 Jahren werden im Schatten des Ulmer Münster junge frische Weine bis zu ausgereiften Spitzentropfen serviert. In diesem Jahr wird es nun erstmals auch ein Weinfest in Neu-Ulm geben. Doch die Macher sind andere als in Ulm. Sie haben in der Region allerdings auch schon Weinfeste auf die Beine gestellt.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weinfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis