Fensterscheibe an Turnhalle in Neu-Ulm beschädigt

An der städtischen Mehrzweckhalle in der Europastraße in Neu-Ulm ist im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, eine Fensterscheibe beschädigt worden. Spuren vor Ort lassen laut Polizei auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

