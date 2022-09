Neu-Ulm

vor 16 Min.

Fettbrand in Reutti: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten in Spezialklinik

Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Vorfall in Reutti in eine Spezialklinik.

Ein 42-Jähriger hat am Donnerstag bei einem Fettbrand schwere Verletzungen erlitten. Mit Verbrennungen an Kopf und Körper wurde er von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen Mittag in der Wohnung des 42-Jährigen im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti. Der Mann wollte sich demnach offenbar Speisen zubereiten. Dabei kam es zu einem Fettbrand in einem Kochtopf. Um ein Übergreifen der Flammen auf die Kücheneinrichtung zu verhindern, nahm er den Kochtopf vom Herd und trug diesen in den Außenbereich der Wohnung. Hierbei erlitt er "nicht unerhebliche Verbrennungen" an seinem Körper sowie am Kopf, heißt es im Polizeibericht. Der Geschädigte musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Zu weiteren Schädigungen sei es nicht gekommen, heißt es. Der Fettbrand konnte schnell gelöscht werden. (AZ)

