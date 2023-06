Neu-Ulm

vor 16 Min.

Feuer im Neu-Ulmer Magietheater: Das sagt Florian Zimmer

Am Sonntagvormittag musste die Feuerwehr zum Magietheater von Florian Zimmer ausrücken. Der Grund: Feuer in einem Büro.

Plus Als weißer Nebel durch das Gebäude wabert, ist dem Neu-Ulmer Magier schnell klar: Es ist etwas Ernstes. So schlimm kommt es dann aber doch nicht.

Von Ronald Hinzpeter

Seit ziemlich genau einem Jahr hat Florian Zimmers Zaubertheater in Neu-Ulm geöffnet. Seither musste noch nie eine Vorstellung ausfallen, darauf ist der Magier stolz. Einmal trat er sogar mit einer Blutvergiftung auf. Doch jetzt ist es doch passiert: Am Sonntag wurden die beiden Vorstellungen abgesagt. Der Grund: ein Brand in einem Büroraum. Florian Zimmer berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, was das bedeutet.

Plötzlich wabert weißer Nebel in Florian Zimmers Magietheater

Am Sonntagvormittag arbeitete Florian Zimmer gerade in seinem sogenannten Kreativbereich. "Plötzlich habe ich so einen weißen Nebel bemerkt", erzählt der Künstler. Er schaute nach, woher das kommen könnte und ging in das darunterliegende Stockwerk. Da stellte sich heraus: Es ist kein Nebel, es ist Rauch. "Der ist mir dann schon entgegengekommen und ich wusste: Es ist was Ernstes." Er rief die Feuerwehr, die in nur wenigen Minuten eintraf. Wie es aus der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Kempten hieß, habe die Streifenbesatzung, die als Erstes vorfuhr, von außen noch nichts bemerkt. Doch als die Feuerwehr in das Gebäude ging, zeigte sich schnell, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handelte. Den Brand in dem Büroraum zu löschen sei nicht ganz einfach gewesen, da sich das Feuer immer wieder entzündete. Mit einem großen Gebläse wurde das Theater schließlich vom Rauch befreit. Die Brandhitze hatte die Bürotüren aufgedrückt, sodass der Qualm ins Freie gelangen konnte.

