Feuerwehreinsatz auf B28: Auto brennt nahe Ausfahrt Neu-Ulm-Mitte

Die Rauchwolke war am frühen Dienstagabend von Weitem sichtbar: Ein Auto hat nach bisherigen Erkenntnissen nahe der B28-Ausfahrt Neu-Ulm-Mitte Feuer gefangen. Gemeldet wurde der Brand der Polizei gegen kurz vor 18 Uhr. Die Ausfahrt wurde in der Folge voll gesperrt. Es kam und kommt weiterhin zu Verkehrsbehinderungen in und rund um Neu-Ulm.

Auf der B28 aus Richtung Senden hat sich bereits ein längerer Stau gebildet. Dieser reichte auch auf die B30 zurück. Kräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Nach ersten Angaben der Polizei soll der Autofahrer leichte Verbrennungen an der Hand erlitten haben. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.