Feuerwehreinsatz: Aus einem Neu-Ulmer Keller raucht es

Das betroffene Haus in der Silcherstraße wurde evakuiert, während die Feuerwehr nach der Ursache für den Qualm suchte.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neu-Ulmer Silcherstraße hat es am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr geraucht, weshalb das komplette Gebäude evakuiert werden musste. Die Feuerwehr Neu-Ulm suchte nach der Ursache und fand in einem Kellerabteil eine Kartusche mit Schädlingsbekämpfungsmittel, welche für die Rauchentwicklung verantwortlich war. So teilt es die Polizei mit.

Die Feuerwehr entlüftete das Mehrfamilienhaus, sodass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen konnten. Es wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Sachschaden. Wer die Kartusche aufstellte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizeiinspektion Neu-Ulm aufnahm. Neben Polizei und Rettungsdienst waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm vor Ort. (AZ)