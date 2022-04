Feuerwehreinsatz bei Reinz in Pfuhl: Tausende Liter Gefahrstoff ausgetreten

In Pfuhl kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Bei der Firma Reinz/Dana waren mehrere tauend Liter eines Gefahrstoffes ausgelaufen.

Bei der Firma Reinz/Dana im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ist es am Mittwoch zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, seien dort mehrere tausend Liter eines "Gefahrstoffes" ausgelaufen. Ein Teil des Firmengebäudes wurde geräumt. Auch die angrenzende Kläranlage wurde evakuiert und abgesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt.

Bei jenem Gefahrstoff soll es sich nach Polizeiangaben um die chemische Flüssigkeit Toloul handeln, die unter anderem als Lösungsmittel eingesetzt wird. Die Flüssigkeit sei aus einem Rohrleitungssystem ausgetreten und teilweise über Schächte in den Abwasserkanal eingelaufen.

Feuerwehreinsatz bei Reinz in Pfuhl: Explosionsgefährliche Konzentration festgestellt

Im Abwasser sei von der Feuerwehr eine explosionsgefährliche Konzentration des Stoffes gemessen worden. Mehrere Gebäude innerhalb des Betriebes und das Klärwerk Ulm/Neu-Ulm mussten vorsorglich evakuiert und von außen abgesperrt werden. Auch die Stromversorgung sei abgestellt worden, heißt es.

Der Vorfall sei gegen 11 Uhr gemeldet worden. Doch auch noch am Nachmittag waren Kräfte vor Ort, um weitere Messungen vorzunehmen. Wann die Gebäude wieder freigegeben werden können, war zunächst unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren Neu-Ulm mit einem sogenannten ABC-Erkunder zur Messung und Analyse von Gasen, die Wehr aus Pfuhl, die Werksfeuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei. In der Spitze seien es rund 45 Personen gewesen.

Die Ermittlungen zur Ursache des Lecks übernehmen die speziell dafür geschulten Kräfte des Gefahrguttrupps der Autobahnpolizei Memmingen in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und der Stadt Neu-Ulm. Seitens des Unternehmens war am Mittwochnachmittag niemand mehr zu erreichen. Um die 1300 Personen arbeiten für die Firma Reinz/Dana in der Steinhäule in Pfuhl. Das Unternehmen ist, wie kürzlich berichtet, spezialisiert auf die Herstellung von Dichtungen. (AZ/krom)