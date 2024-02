Feuerwehreinsatz: Brand auf Rohbau-Dach verursacht Schaden von 30.000 Euro

Die Feuerwehr rückte in der Nacht in Neu-Ulm aus. Auf dem Flachdach eines Rohbaus brach ein Feuer aus.

Auf einem Flachdach an einem Rohbau in der Adenauerstraße in Neu-Ulm hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr gegen Mitternacht ein offenes Feuer auf dem Dach feststellen. Der Brand wurde gelöscht. Als eine mögliche Brandursache gilt das Verlegen von Bitumenbahnen am vorangegangenen Tag. Diese seien mit Hilfe eines Gasbrenners verlegt worden. Durch die Hitze entstand vermutlich ein Schwelbrand in der Dämmung, der sich im weiteren Verlauf zu einem offenen Brand entwickelte.

Neben fünf Fahrzeugen, sowie 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, waren Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (AZ)