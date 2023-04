Neu-Ulm

Feuerwehreinsatz: Frau will Essen aufwärmen und schläft ein

In Neu-Ulm ist eine Frau eingeschlafen, als sie sich Essen aufwärmen wollte.

Die Feuerwehr wird in Neu-Ulm am frühen Morgen alarmiert. In einer Wohnung kam es zu einer Rauchentwicklung.

Eine 49-Jährige hat sich am frühen Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Neu-Ulm Essen warm machen wollen. Weil sie währenddessen einschlief, kam es zu einer Rauchentwicklung. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 34-Jähriger auf die Wohnung der 49-jährigen Nachbarin aufmerksam, als er gegen 3.30 Uhr den Geruch nach Verbranntem wahrnahm. Kurz darauf habe er das Erklingen des Rauchmelders aus der Wohnung hören können. Die 49-Jährige, die sich etwas zum Essen warm machen wollte, war eingeschlafen. Sie wurde aufgrund der Rauchentwicklung zur vorsorglichen Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein offenes Feuer oder Sachschaden entstand nicht, so die Polizei. (AZ)

