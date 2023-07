Neu-Ulm

Feuerwehreinsatz in der Finninger Straße nach ausgelöstem Brandalarm

Die Feuerwehr rückte in Neu-Ulm in die Finninger Straße aus.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in die Finninger Straße in Neu-Ulm aus. In einer sozialen Einrichtung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.

In einer sozialen Einrichtung in der Finninger Straße in Neu-Ulm ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte aus. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, hätten sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm sowie der Polizeiinspektion Neu-Ulm keinerlei Personen mehr im Gebäude befunden. Vor Ort sei festgestellt worden, dass die Brandmeldeanlage durch eine Rauchentwicklung ausgelöst wurde. Offenbar war der Dachauslass eines Ofenrohres durch eine Außenjalousie teilweise verdeckt. Somit sei ein ungehinderter Rauchabzug am Dach nicht möglich gewesen und der Rauch zog teilweise durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit 21 und der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Die Jalousie wurde entsprechend gesichert. Weitere Maßnahmen seien nicht notwendig gewesen, so die Polizei. (AZ)

