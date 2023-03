Feuerwehreinsatz in der Innenstadt: 15.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Die Feuerwehr war in der Neu-Ulmer Innenstadt im Einsatz. Von der Küche aus breitete sich ein Feuer auf den Balkon aus.

In der Neu-Ulmer Innenstadt hat es am Donnerstag gegen kurz nach 9 Uhr in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Eckstraße/ Schützenstraße gebrannt. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, bereitete sich das Feuer von der Küche auf den angrenzenden Balkon aus. Dort wurde von einem Passanten entdeckt, der auch sah, wie die Bewohnerin versuchte, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen.

Feuerwehr war mit 28 Kräften in Neu-Ulm im Einsatz

Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die mit insgesamt 28 Einsatzkräften anrückte. Schnell sei es gelungen, den Brand zu bekämpfen. Eine Evakuierung des Hauses sei nicht erforderlich gewesen, heißt es. Die Kriminalpolizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von einer technischen Ursache für den Brand aus.

Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es im Straßenverkehr zu Behinderungen. Davon betroffen war auch der Nahverkehr. Die Haltestellen zwischen Donaucenter und Adenauerbrücke konnten zwischenzeitlich nicht angefahren werden. (AZ)