Neu-Ulm

vor 37 Min.

Feuerwehreinsatz in der Ludwigstraße: Das war der Grund

An der Kreuzung vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm kam es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Nach kurzer Zeit rückten die Kräfte aber wieder ab.

Die Feuerwehr ist am Montagabend gegen 20.37 Uhr in die Ludwigstraße in Neu-Ulm ausgerückt. Über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller sei gemeldet worden, dass jemand einen Feuerschein in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen habe, berichtet ein Polizeisprecher. Die angerückten Kräfte der Neu-Ulmer Feuerwehr konnte aber bei einer Überprüfung vor Ort kein Feuer feststellen. Nach kurzer Zeit war der Einsatz an der Kreuzung vor der Glacis-Galerie beendet. (AZ)

