Feuerwehreinsatz in Gerlenhofen nach Rauchentwicklung in Wohnhaus-Keller

Die Feuerwehr rückte am Abend nach Gerlenhofen aus. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war es zu einer Verpuffung gekommen.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen kam es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Lusserweg war es nach Polizeiangaben zu einer Verpffung in der Ölheizung und in der Folge zu einer Rauchentwicklung gekommen. Es entstand kein Schaden. Auch wurde niemand verletzt.

Ein Trupp der Feuerwehr Gerlenhofen ging unter Atemschutz in den betroffenen Bereich vor. Die Heizungsanlage wurde abgeschaltet und ein Fenster zur Entlüftung des Raumes geöffnet. Mittels Überdrucklüfter wurde der Keller anschließend vollständig vom Rauch befreit. Auch die Feuerwehr Neu-Ulm, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort im Einsatz. (AZ)