Feuerwehreinsatz in Glacis Galerie: Passant will Dieb mit Pfefferspray stoppen

Ein Mann stiehlt in der Glacis Galerie mehrere Kleidungsstücke. Ein Passant will den Dieb mit Pfefferspray stoppen. Doch das misslang.

Ein Mann hat am Montagmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Glacis Galerie in Neu-Ulm mehrere Kleidungsstücke gestohlen. Ein Passant wollte den Mann bei der Flucht mit einem Pfefferspray stoppen, was jedoch misslang. Die Feuerwehr musste anrücken, um den betroffenen Bereich des Einkaufszentrums zu lüften.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der circa 35 Jahre alte Mann an mehreren Kleidungsstücken die Etiketten entfernt und packte diese anschließend in seinen mitgeführten Rucksack. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er von einer Angestellten aufgefordert, stehenzubleiben. Als der Mann daraufhin wegrannte, rief die Angestellte um Hilfe.

Ein 25-jähriger Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und versuchte unter dem Einsatz seines mitgeführten Tierabwehrsprays den Flüchtigen zu stoppen. Doch das misslang. Der Bereich des Pfefferspray-Einsatzes musste durch die Feuerwehr anschließend gelüftet werden. Es wurde jedoch hierdurch niemand geschädigt.

Der aktuell noch unbekannte Ladendieb hatte ein Tattoo am linken Auge in Form einer Träne. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls auf. Sachdienliche Hinweise in der Sache werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)