Feuerwehreinsatz in Glacis-Park: Schilf in Brand gesetzt

Drei junge Personen sollen am Montagabend im Glacis-Park in Neu-Ulm Schilf in Brand gesetzt haben. Ein Zeuge konnte sie dabei beobachten, wie die Polizei mitteilt. Trotz der schnellen Mitteilung und des schnellen Eintreffens der Feuerwehr Neu-Ulm brannten mehrere Quadratmeter Schilffläche ab. Die Verursacher konnten unerkannt entkommen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehreinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glacis-Park Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis