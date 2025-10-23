Feuerwehreinsatz in Ludwigsfeld: 100.000 Euro Schaden nach Brand – Katze stirbt

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Sämtliche Bewohner konnten noch rechtzeitig das Wohnhaus verlassen. Jedoch verendete eine Katze.

Feuer in Ludwigsfeld: Feuerwehr Neu-Ulm verhindert Schlimmeres beim Brand

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Bewohnerin des Wohnanwesens Am Päulesstadel Brandgeruch und Feuerschein im Bereich eines hinteren Balkons. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sie fest, dass die angrenzende Terrassenüberdachung bereits komplett in Brand stand.

Die zeitnah eintreffende Feuerwehr erkannte, dass mehrere Räume im Erdgeschoss ebenfalls vom Feuer betroffen waren. Dank des schnellen Eingreifens der Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand abgelöscht werden.

Brand in Neu-Ulm: Bewohner bleiben unverletzt, Katze stirbt an Rauchgas

Sämtlichen Bewohnern gelang es noch rechtzeitig, das Wohnhaus zu verlassen, sie blieben unverletzt. Eine Katze verendete jedoch infolge der Rauchgase.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und den Kriminaldauerdienst aus Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (AZ)