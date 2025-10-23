Icon Menü
Feuer in Neu-Ulm: 100.000 Euro Schaden nach Brand, Katze tot

Neu-Ulm

Feuerwehreinsatz in Ludwigsfeld: 100.000 Euro Schaden nach Brand – Katze stirbt

Eine Bewohnerin entdeckte am frühen Morgen ein Feuer im Bereich eines Balkons. Alle Bewohner konnten noch rechtzeitig das Haus verlassen.
    In Ludwigsfeld hat es am Donnerstagmorgen in der Straße Am Päulesstadel gebrannt.
    In Ludwigsfeld hat es am Donnerstagmorgen in der Straße Am Päulesstadel gebrannt. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Sämtliche Bewohner konnten noch rechtzeitig das Wohnhaus verlassen. Jedoch verendete eine Katze.

    Feuer in Ludwigsfeld: Feuerwehr Neu-Ulm verhindert Schlimmeres beim Brand

    Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Bewohnerin des Wohnanwesens Am Päulesstadel Brandgeruch und Feuerschein im Bereich eines hinteren Balkons. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sie fest, dass die angrenzende Terrassenüberdachung bereits komplett in Brand stand.

    Die zeitnah eintreffende Feuerwehr erkannte, dass mehrere Räume im Erdgeschoss ebenfalls vom Feuer betroffen waren. Dank des schnellen Eingreifens der Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand abgelöscht werden.

    Brand in Neu-Ulm: Bewohner bleiben unverletzt, Katze stirbt an Rauchgas

    Sämtlichen Bewohnern gelang es noch rechtzeitig, das Wohnhaus zu verlassen, sie blieben unverletzt. Eine Katze verendete jedoch infolge der Rauchgase.

    Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und den Kriminaldauerdienst aus Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (AZ)

