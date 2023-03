Feuerwehreinsatz in Neu-Ulmer Innenstadt: Hoher Schaden bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr ist aktuell in der Neu-Ulmer Innenstadt im Einsatz. In einer Wohnung kam es zu einem Brand. Der Schaden ist wohl hoch.

In der Neu-Ulmer Innenstadt hat es am Donnerstagvormittag in einer Wohnung im Bereich Eckstraße/ Schützenstraße gebrannt. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Dabei sei nach bisherigen Erkenntnissen wohl ein Schaden von mehr als 50.000 Euro entstanden.

Gemeldet worden sei das Feuer gegen kurz nach 9 Uhr. Die Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen. Dass jemand verletzt wurde, sei bislang nicht bekannt, so ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien gegen 10 Uhr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Brandursache ist derzeit unklar.´

Wegen des Feuerwehreinsatzes kommt es im Straßenverkehr zu Behinderungen. Davon betroffen ist auch der Nahverkehr. Die Haltestellen zwischen Donaucenter und Adenauerbrücke konnten zwischenzeitlich nicht angefahren werden. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.