Neu-Ulm

11:17 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neu-Ulmer Innenstadt: Heimwerker bohrt Gasleitung an

Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüfen das betroffene Haus in der Ludwigstraße in Neu-Ulm.

In der Ludwigstraße in Neu-Ulm rückt die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz an. Bei Arbeiten tritt Gas aus, das Haus muss evakuiert werden.

In der Neu-Ulmer Innenstadt kam es Montagvormittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Auch Polizei und Rettungskräfte eilten in die Ludwigstraße. Gasgeruch wurde festgestellt. Insgesamt neun Bewohner mussten kurzzeitig das betroffene Wohngebäude verlassen. Doch relativ zügig konnte schon Entwarnung gegeben werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Heimwerker bei Arbeiten in seinem Bad die Gasleitung angebohrt haben. Daraufhin trat Gas in der Wohnung aus. Einsatzkräfte und auch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wurden alarmiert und eilten herbei. Sie stellten das Gas ab. Mittlerweile wurde das Leck zunächst provisorisch repariert. Ein Handwerker soll nun noch anrücken, um die beschädigte Leitung auszutauschen. 8 Bilder Gasaustritt in der Ludwigstraße: Die Bilder des Feuerwehreinsatzes Foto: Ronald Hinzpeter Die Ludwigstraße war während des Einsatzes gesperrt. Auch der Busverkehr war zeitweise von dem Einsatz betroffen und musste die Stelle zwischen Petrusplatz und Bahnhof umfahren. Die Feuerwehr war mit 22 Kräften angerückt, hinzu kamen zehn vom Rettungsdienst sowie 16 Polizisten. Und nicht zu vergessen: Ein Mann der Stadtwerke kümmerte sich um das Bohrleck. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend, sobald wir neue Informationen haben.

