Feuerwehreinsatz in Offenhausen: Gasleitung in Wohnhaus bei Bauarbeiten beschädigt

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen läuft derzeit ein Einsatz der Feuerwehr. In einem Wohnhaus in der Schillerstraße sei wohl bei Bauarbeiten in einem Gebäude eine Gasleitung getroffen worden, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Personen seien nicht in Gefahr. Das betreffende Wohnhaus wurde geräumt. Gegen 13 Uhr sei die betreffende Leitung abgedreht worden. Verletzte seien bislang nicht bekannt. Es sollen nun noch die jeweiligen Zimmer durchgeschaut werden, so der Polizeisprecher. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.