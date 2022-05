Neu-Ulm

vor 18 Min.

Feuerwehreinsatz in Pfuhl: Zigarette verursacht Brand, Mann muss in Klinik

Die Feuerwehr rückte am Abend in den Havelweg in Pfuhl aus. Dort war ein Schlafsofa in Brand geraten. Ein Mann kam ins Krankenhaus.

Die Sirenen waren in ganz Pfuhl zu hören: Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr eilten Rettungskräfte sowie Polizei und vor allem Feuerwehr in den Havelweg im Neu-Ulmer Stadtteil. Dort war ein Schlafsofa in einem Haus in Brand geraten. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, erlitt ein 50-jähriger Bewohner eine Rauchgasintoxikation. Er musste im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Brand in Pfuhl: Sofa und Teppich sind zerstört Durch das Feuer wurden das Schlafsofa und ein Teppich zerstört. Ein Gebäudeschaden entstand aber nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Die Polizei vermutet, dass eine brennende Zigarette das Schlafsofa in Brand gesteckt haben könnte. Der mutmaßliche 50-jährige Brandverursacher erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

Themen folgen