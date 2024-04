Feuerwehreinsatz in Steinheim: Pool gerät bei Arbeiten in Brand

In Steinheim ging ein Pool in Flammen auf. Die Feuerwehr verhinderte wohl Schlimmeres. Der Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim hat am Samstagnachmittag ein Pool in einem Garten in der Herdgasse gebrannt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindern werden, so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Gemeldet worden war der Brand gegen 16.30 Uhr. Zunächst war von einem Brand einer Gartenhütte ausgegangen worden. Schnell aber stellte sich heraus, dass es sich um einen nicht mit Wasser gefüllten Pool handelte, an dem Arbeiten durchgeführt wurden. Welche Art von Arbeiten es dabei handelte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Im Zuge der Arbeiten soll es zu einer Entzündung und dann zum "Vollbrand" gekommen sein.

Es habe die Gefahr bestanden, dass das Feuer auf ein nahestehendes Wohnhaus übergreift. Die Feuerwehr aber habe das durch ihr schnelles Eingreifen verhindern können, heißt es. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.