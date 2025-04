Feuerwerkskörper entzünden Papiercontainer in Offenhausen: Polizei sucht Zeugen

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat am Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, ein Papiercontainer gebrannt. Eine Zeugin konnte nach Ermittlerangaben beobachten, wie eine Gruppe, bestehend aus mehreren Personen, Feuerwerkskörper in den Container warf, wodurch dieser in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr Neu-Ulm konnte den Brand zügig ablöschen. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die flüchtenden Täter konnten trotz einer Fahndung nicht ergriffen werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet weitere Zeugen, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

