"Filmreife Szenen": Autofahrer rast in Neu-Ulm auf Polizisten zu

Ein 18-Jähriger soll auf dem HNU-Parkplatz gedriftet sein. Als die Polizei ihn kontrollieren will, flüchtet der junge Mann - in eine Sackgasse.

Die Polizei spricht von "filmreife Szenen", sie sich am vergangenen späten Freitagabend im Bereich des Parkplatzes der Hochschule Neu-Ulm ereignet haben sollen. Ein Auto soll in diesem Bereich mit stark überhöhter Geschwindigkeit dort in driftender Weise seine Kreise gezogen haben.

Der sofortige Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, sei laut Polizei nicht möglich gewesen. Der Fahrer, ein 18-jähriger Neu-Ulmer, habe sofort versucht, vor der Polizeistreife mit seinem Fahrzeug zu flüchten.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: 18-Jähriger flüchtet in eine Sackgasse

Nach circa 500 Metern kam der Flüchtende aber in eine Sackgasse. Hier versuchte er sein Fahrzeug zu wenden. Die Polizeibeamten waren mittlerweile ausgestiegen und liefen auf das Fahrzeug zu, um den geflüchteten Fahrer zur Aufgabe zu zwingen. Hierbei soll der junge Mann erneut kurz seinen Wagen beschleunigt haben und auf die beiden Polizisten zugefahren sein. Die Beamten hätten nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern können, heißt es.

Die Flucht endete dennoch nach wenigen Meter, als der Neu-Ulmer mit seinem Fahrzeug in einem Grünstreifen stecken blieb. Hier konnten die Beamten den jungen Mann schlussendlich festnehmen.

Ein Alkoholtest vor Ort soll einen Wert von knapp 1,1 Promille ergeben haben. Eine Blutentnahme sei durchgeführt worden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizeibeamten seien "wie durch ein Wunder" nicht verletzt worden. (AZ)