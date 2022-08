13-jähriger Radfahrer bricht sich bei Unfall in Finningen das Bein

In der Dorfstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen wird ein Junge von einem Auto erfasst. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Dorfstraße in Finningen ist am Dienstagabend ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge wollte der Junge in die Breitenhofstraße einbiegen. Dort hatte er die Vorfahrt zu achten. Deshalb bremste er offenbar so stark mit seiner Hinterradbremse, dass er nach links in den Gegenverkehr geriet, so die Polizei.

Der 13-jährige Radfahrer wird bei dem Unfall verletzt

Zu dieser Zeit fuhr eine Autofahrerin gerade in die Dorfstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß. Der 13-Jährige erlitt dadurch vermutlich einen Oberschenkelbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei Neu-Ulm auf 1600 Euro. (AZ)