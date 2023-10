Neu-Ulm-Finningen

Die Stadt sucht einen Standort für einen digitalen Supermarkt

Plus Die fehlende Nahversorgung brennt den Bürgern in Finningen unter den Nägeln. Welche Möglichkeiten OB Katrin Albsteiger für den Neu-Ulmer Stadtteil sieht.

Von Stefan Kümmritz

Wie üblich bei Bürgerversammlungen der Stadt Neu-Ulm präsentierten deren wichtigste Vertreter und Vertreterinnen, allen voran Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, auch am Mittwochabend in der voll besetzten Finninger Gemeindehalle den Besuchern zunächst die wichtigsten Informationen zur Lage der Stadt. Das Publikum hörte aufmerksam zu, um dann dem Gremium der Stadtverwaltung viele Fragen zu stellen und einige Anliegen vorzutragen. Klar wurde zum Beispiel, dass den Bürgerinnen und Bürgern die nicht vorhandene Nahversorgung unter den Nägeln brennt.

Ein mobiler Laden könnte in Neu-Ulmer Stadtteilen Halt machen

Katrin Albsteiger gab ausführlich Auskunft zu dem Problem, ohne die Finninger zufriedenstellen zu können. „Wir haben intensive Gespräche mit Nahversorgern geführt“, erklärte sie. „Es ist nicht so leicht in einem Stadtteil mit rund 1000 Einwohnern und wir haben keinen gefunden.“ Die Oberbürgermeisterin erwähnte bei ihren Gedankenspielen die Möglichkeit, eine Außenstelle eines Hofladens einzuführen oder einen mobilen Laden in Form eines Trucks, der mal den einen und mal einen anderen Stadtteil beliefert. Am praktikabelsten sei, einen digitalen Nahversorger zu finden. „Da haben wir uns auf den Weg gemacht“, so Albsteiger. „Es muss in Finningen ein Standort für einen etwa 80 Quadratmeter großen Laden gefunden werden. Einer, der ihn betreiben würde, wäre vorhanden. Das Einkaufen geht ohne Personal, nur per Handy.“

