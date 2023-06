Festumzug und Fahnenweihe: Der RSV Finningen feiert sein Jubiläum

Der Finninger Radsportverein feiert am Wochenende sein 111-jähriges Bestehen. Zwei Tage lang ist ein buntes Programm geboten.

An zwei Tagen feiert Finningen ein ganz besonderes Jubiläum: Der Rad- und Sportverein (RSV) Germania Finningen 1912 besteht seit 111 Jahren. Dazu hat sich der Jubilar extra herausgeputzt – aufwendig wurde die fast 100 Jahre alte Standarte restauriert. Gefeiert wird am Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni. Ort des Geschehens ist der Festplatz an der Gemeinschaftshalle Finningen am Brombeerweg.

Ein Blick in die Geschichte des RSV Finningen

Es begann im März 1912 mit der Gründung des Fahrradvereins Finningen, Startkapital waren damals gerade mal 28 Mitglieder, die Lust und Freude am Fahrrad und zum Tourenfahren hatten. Daraus entwickelte sich dann eine überaus große sportliche Erfolgsgeschichte mit heute 624 Mitgliedern. Aktuell hat der Rad- und Sportverein (RSV) Finningen sieben Abteilungen mit vielfältigen sportlichen Angeboten, zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und ein funktionierendes Vorstandsteam mit ihrem ersten Vorsitzenden Jürgen Heinz, seinem zweiten Stellvertreter Markus Sippach und der dritten Vertreterin, Walburga Fassler. Neben dem Radsport sind Kegeln, Wandern, Laufen, Turnen, Freizeitfußball und Tennis in. Und natürlich gibt es noch die historischen Korsoräder, die zu besonderen Festumzügen – aufwendig geschmückt – immer noch zum Einsatz kommen.

Das Aushängeschild des Vereins ist die historische Vereinsstandarte. Sie wurde zum Fest generalüberholt, was sich der Verein rund 5000 Euro kosten ließ. Auffallend die Fahnenform, die im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Rahmen fällt – sie hängt nicht beim Tragen in einem sogenannten Dreispitz, sondern ist an einer mit Gold verzierten Querstange am Fahnenmast befestigt, sodass sie für jeden sichtbar bei Umzügen ins Auge sticht.

Die fast 100 Jahre alte und restaurierte Fahne (Vorderseite) wird nach dem Festumzug feierlich geweiht. Foto: Sammlung RSV

Die Vorderseite zeigt Wappen im Ehrenkranz und den Vereinsnamen, die Rückseite das Vereinswappen – ein Rad, das von einem Adler getragen wird – und das Gründungsjahr jeweils in prächtigen Stickereien und Goldfransen. Damit das wertvolle Stück weitere 100 Jahre existent ist, wurden die Stoffe ausgebessert bzw. ersetzt und die Stickereien, insbesondere der silberne Adler, erneuert, instandgesetzt und aufgefrischt. Natürlich wurden auch der Stab und die prunkvolle Querstange komplett erneuert.

Für Jung und Alt wird allerhand geboten. Der Samstag, 17. Juni, beginnt mit den Jubiläumsläufen für 2,5, fünf und zehn Kilometern ab 10 Uhr; Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich. Der Betrieb am Festplatz startet um 14 Uhr. Spiele wie Bierkastenklettern und ein Elfmeterturnier laden zum Mitmachen ein. Die kleinen Gäste erwartet ein bunter Familiennachmittag mit Kinder-Olympiade, Hüpfburg, Kinderschminken, Bierkastenrutsche sowie weiteren Kinderspielen.

Auch können Korsoräder besichtigt werden. Die Siegerehrungen sind für 18 Uhr terminiert. Anschließend unterhält die Schützenkapelle Holzheim mit einem „Bayerischen Abend“ bei Krustenbraten samt Knödel und weiteren kulinarischen Schmankerln, bereits nachmittags gibt’s Eis und Kaffee mit Kuchen, belegte Semmeln und vieles andere mehr.

Am Sonntag ist in dem Neu-Ulmer Stadtteil Umzug und Fahnenweihe

Am Sonntag, 18. Juni, rufen um 9 Uhr die Glocken der Pfarrkirche St. Mammas zum Festgottesdienst. Anschließend startet um 10 Uhr ein Festzug zum Festplatz und zur Fahnenweihe. Zum Mittagessen spielt die Schützenkapelle Reutti auf und der Festtag klingt mit Kinderspielen samt Kaffeenachmittag gemütlich aus. Detaillierte Informationen zum Sporttag und dem Festprogramm unter www.rsvfinningen.de.