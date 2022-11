Wildwest in Finningen: Chorgemeinschaft zeigt ihr neues Stück

Bei "Onkel Joe aus Idaho" bleibt trotz Sparsamkeit kein Auge trocken. Das garantiert die Theatergruppe Finningen mit ihrer Aufführung.

Eine „(sparsame) Komödie in drei Akten“ erwartet demnächst Besucherinnen und Besucher in der Finninger Gemeinschaftshalle. Hierbei ist natürlich nicht ein besonders spartanisches Bühnenbild oder ein Mangel an Darstellern gemeint. Nein, vielmehr deutet der Untertitel des Stücks „Onkel Joe aus Idaho“ von Toni Lauerer darauf hin, dass der Schauplatz sich ganz nahe am Spielort befindet, wenngleich nicht unbedingt im selben Ort, dann doch zumindest mitten in Schwaben, im Land der sprichwörtlich eingeschränkten Konsumfreudigkeit.

Die Chorgemeinschaft Finningen zeigt eine Komödie

Worauf diese Behauptung basiert? Folgendes: Eigentlich könnten Karl (Jürgen Heinz) und Lore (Barbara Kast) Knauser – Nomen est Omen – das Leben genießen und sich guten Gewissens auch mal etwas gönnen, denn im Laufe der Jahre haben sie sich ein ansehnliches Vermögen geschaffen. Aber der Geiz hat sie gehörig am Wickel und ihr ganzes Trachten und Sinnen gilt ausschließlich der Ansammlung von immer mehr Besitz.

Als ihre Sparsamkeit für ihren Sohn Kurt (Stefan Wieser) und dessen Freundin Sabine (Judith Schneider) allmählich unerträgliche Züge annimmt, schmiedet jener mithilfe seines Freundes Mane (Alexander Durst) einen ausgeklügelten Plan, der seine Eltern nachhaltig „kultivieren“ soll. So erscheint bei Familie Knauser plötzlich ein Notar namens Freilich und eröffnet ihnen, dass Onkel Joe, dessen Vorfahren vor langer Zeit nach Amerika ausgewandert und zu großem Reichtum gekommen sind, sie als seine einzigen Verwandten aus der alten Heimat als Erben einsetzen möchte.

Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse

Die Sache hat nur einen Haken: Sie müssten arm und bedürftig sein! Als schließlich Onkel Joe (Stephan Kast) und seine Begleitung Daisy (Ulrike Schneider) auch noch leibhaftig vor der Türe stehen, überschlagen sich die Ereignisse. Karl und Lores Bemühungen, vor dem Onkel als bedürftig zu erscheinen, bringen sie auf die kuriosesten Einfälle. Dabei mischen auch Tante Herta (Katharina Meternek), Pfarrer Seidlmaer (Daniel Stadler) und die Mesnerin Marie (Cornelia Oldenburg) kräftig mit. Unter der Regie von Daniel Stadler und Ulrike Schneider garantiert die Chorgemeinschaft Finningen mit dieser Aufführung, dass trotz aller Sparsamkeit kein Auge trocken bleibt.

Vorstellungen: Samstag, 12. November, 19.30 Uhr, Sonntag, 13. November, 18 Uhr, und Samstag, 19. November, 19.30 Uhr. Karten hierzu sind entweder an der Abendkasse oder unter der Nummer 0176/62952733 zu erwerben. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro.